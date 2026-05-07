Durante un'operazione condotta lungo le principali vie di comunicazione, i Carabinieri hanno fermato diversi veicoli, riscontrando in alcuni conducenti l'uso di sostanze stupefacenti e l'uso del cellulare alla guida. Sono state elevate 38 sanzioni per infrazioni al codice della strada e ritirate 31 patenti di guida. I controlli rientrano in una serie di verifiche mirate alla sicurezza stradale.

A fronte di 75 automobilisti complessivamente controllati, sono state elevate 38 sanzioni amministrative di rilevante entità e ben 31 patenti di guida ritirate. Si conferma dunque nuovamente l’impegno e l’attenzione sul rispetto delle regole dei militari sanniti, quotidianamente impegnati al servizio dei cittadini. I destinatari di provvedimenti cautelari sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Comunicato Stampa Demografia e centri storici al centro del confronto parlamentare: “Senza piccoli comuni non. In piazza Castello a Guardia Sanframondi la presentazione della lista capeggiata dal sindaco uscente È.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cellulari alla guida e droga, 31 patenti ritirate

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