In Sicilia si stanno organizzando eventi e laboratori dedicati all’inclusione alimentare per sensibilizzare sulla celiachia. Verranno avviati corsi di formazione rivolti agli operatori del settore ristorazione. Inoltre, alcuni monumenti storici della regione saranno illuminati di verde per sostenere questa causa. Queste iniziative mirano a promuovere una maggiore consapevolezza e attenzione alle esigenze delle persone celiache.

? Cosa scoprirai Come cambierà la ristorazione siciliana grazie ai nuovi corsi per operatori?. Quali monumenti storici verranno illuminati di verde per la causa?. Cosa impareranno i bambini nel laboratorio Baby Chef?. Perché l'iscrizione all'AIC Sicilia sarà agevolata durante la settimana?.? In Breve Programma dal 9 al 17 maggio 2026 con laboratori Baby Chef e Celiachiamo.. Monumenti come Palazzo Zanca e Duomo di Mandanici saranno illuminati di verde.. Corsi formativi per ristoratori mirano a prevenire la contaminazione alimentare regionale.. Campagna AIC Sicilia prevede iscrizioni agevolate per nuovi membri durante la settimana.. Dal 9 al 17 maggio 2026, ospiterà la Settimana Nazionale della Celiachia con un programma che coinvolgerà scuole, istituzioni e operatori del settore per promuovere l’inclusione alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celiachia in Sicilia: eventi e laboratori per l’inclusione alimentare

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