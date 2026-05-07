Nel centro di Vicopisano, una delle principali vie del paese si trasforma in un’area dedicata ai bambini durante l’evento Castellino in Fiore. La manifestazione si svolge tra il 6 e il 7 maggio e coinvolge diverse attività all’aperto che uniscono natura e gioco. Durante le due giornate, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a laboratori creativi e giochi, immersi in un’atmosfera di festa e meraviglia.

Vicopisano (PI), 6 maggio 2026 – All’interno di Vicopisano Castello in Fiore, la manifestazione di punta della primavera vicarese, torna Castellino in Fiore, lo spazio interamente dedicato a bambine e bambini che, per due giorni - sabato 16 e domenica 17 maggio - trasformerà via Lante in un luogo creativo, accogliente e sorprendente. Antica strada del commercio vicarese, tra la Biblioteca, la Torre dell’Orologio e il Giardino Shelley, via Lante diventerà un reame fiabesco ed educativo, dove natura, gioco e immaginazione si incontreranno. L’iniziativa è organizzata da Vico Verde, con il contributo della Regione Toscana, la collaborazione della Sezione Soci Coop Firenze e il contributo del Rotary Club Vicopisano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castellino in Fiore: via Lante diventa il regno dei bambini tra natura, gioco e meraviglia

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