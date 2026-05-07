Al Palazzo della Cultura di Cassino sono stati avviati 13 laboratori dedicati alla lettura condivisa. Questi spazi si propongono di coinvolgere diverse fasce di età, dai giovani agli anziani, attraverso attività sensoriali pensate per arricchire l’esperienza di lettura. Le attività sono coordinate da professionisti specializzati in percorsi di inclusione sociale, con l’obiettivo di facilitare l’interazione tra i partecipanti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'esperienza di lettura con questi nuovi laboratori sensoriali?. Chi coordinerà il percorso di inclusione tra giovani e anziani?. Quali autori presenteranno i primi tre appuntamenti di maggio?. Perché questo progetto punta a trasformare il Palazzo della Cultura?.? In Breve Progetto finanziato dalla Regione Lazio tramite la legge regionale 242019.. Mariarosaria Ianni e Gianrico Rossi coordinano la Cooperativa Sociale Autentica.. Appuntamenti con Giuseppe Lupo il 7 maggio e Luigi Costa il 9 maggio.. Alessandro Dubla presenta Lo starnuto esplosivo il 22 maggio al Palazzo della Cultura.. Il Palazzo della Cultura di Cassino diventa un centro operativo per la creatività con l’avvio dei laboratori Ieri, Oggi e Domani previsti per l’intero periodo che va da maggio a novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassino: al Palazzo della Cultura 13 laboratori per leggere insieme

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