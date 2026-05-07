Caso Pamela Genini Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere | perquisita l' abitazione

Un uomo di 41 anni, ex fidanzato della donna trovata morta, è stato indagato per vilipendio di cadavere. Le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, accompagnato dal suo avvocato. L’indagine riguarda il trattamento riservato al corpo della donna, e l’uomo è stato portato al comando dei carabinieri per essere ascoltato. La vicenda si inserisce in un fascicolo aperto sulla morte della vittima.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e profanazione sepolcro nell'ambito dell'indagine sulla asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa, dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è arrivato prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo ed è stato interrogato dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo alla presenza del suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. L'abitazione è stata perquisita.,, Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere: perquisita l’abitazione

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