Casertano in trasferta con un complice | si fingevano finanzieri per derubare gli anziani

Due uomini sono stati arrestati ad Ortona, in provincia di Chieti, con l’accusa di aver truffato un’anziana fingendosi finanzieri. I due si erano presentati come appartenenti alla Guardia di Finanza per convincere la vittima a consegnare denaro e oggetti di valore. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermarli prima che potessero continuare con altre vittime. L’indagine continua per verificare eventuali altri episodi simili.

Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana a Ortona, in provincia di Chieti, dopo essersi finti militari della Guardia di Finanza per raggirare la vittima e sottrarle denaro e oggetti preziosi.L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della.🔗 Leggi su Casertanews.it

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