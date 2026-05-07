Carnevalesca nel caos è rebus sul futuro

L’Ente Carnevalesca di Fano si trova al centro di una crisi finanziaria che ha portato a un caos interno e a molte incognite sul futuro. La situazione è aggravata da debiti accumulati, che secondo le fonti devono essere saldati da qualcuno. Questa situazione ha scatenato una serie di tensioni e discussioni tra i membri dell’organizzazione, mentre si cerca di capire come procedere nei prossimi mesi.

"È grave, perché ci sono debiti che qualcuno dovrà pagare". Parte da qui il terremoto che sta scuotendo l’ Ente Carnevalesca di Fano. Le dimissioni di altri due consiglieri, presentate lunedì, hanno infatti fatto venir meno il numero necessario per mantenere in piedi l’attuale giunta, determinandone di fatto la decadenza a circa cinque mesi dalla naturale scadenza del mandato della presidente Bernardini. Una frattura pesante, che apre interrogativi non solo sugli equilibri interni dell’Ente, ma soprattutto sul futuro della gestione del Carnevale cittadino. Contattato dal Carlino per verificare le voci circolate nelle ultime ore sulla decadenza della giunta, uno dei due consiglieri dimissionari, Giannetto Paluzzi, conferma il clima di forte tensione interno all’Ente e descrive una situazione che definisce logorata da mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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