Carlà Campa difende la tramvia | Dalla destra solo attacchi ideologici

Un rappresentante del movimento politico ha espresso solidarietà al progetto della tramvia, criticando gli attacchi provenienti dalla destra, che ha invece definito l’opera come un esempio di cattiva pianificazione. Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione presso l’ente regionale per discutere delle modalità di realizzazione del progetto. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con opinioni opposte tra sostenitori e oppositori.

Fratelli d’Italia ha definito il progetto "un monumento all’incapacità di programmazione" e ha annunciato un’interrogazione in Regione. Forza Italia lo ha liquidato come “telenovela” e “spot elettorale”. Il centrodestra pratese non ha tuttavia offerto alcuna alternativa credibile per il nodo più urgente della mobilità nel territorio: il collegamento tra Prato, la Piana e Firenze. "Il progetto tramviario — dichiara Filippo Carlà Campa, candidato al consiglio comunale con la lista Casa Riformista, Orgoglio per Prato — prevede 8,3 chilometri di percorso, 13 fermate, un tram ogni quattro minuti dalla stazione centrale di Prato fino a Campi Bisenzio, passando per viale della Repubblica, il Centro Pecci e il Macrolotto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlà Campa difende la tramvia: "Dalla destra solo attacchi ideologici" Notizie correlate Meloni tra attacchi ideologici, fake news e la sfida della comunicazioneIl potere politico non si misura più solo nelle aule parlamentari, ma si combatte lungo i confini invisibili della percezione e della manipolazione... Beatrice Venezi, il governo difende il direttore d’orchestra dai veti ideologici e rilancia: con un altro incaricoBeatrice Venezi? «Una grande artista ha dovuto lasciare per un pregiudizio ideologico», dice Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario a Palazzo...