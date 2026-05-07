Capuano | Oaktree lavora su continuità e stabilità Al Milan si ragiona in maniera diversa e non funziona

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato le differenze tra le strategie di gestione delle due squadre di calcio, sottolineando che la proprietà dell’Inter punta sulla continuità e stabilità, mentre quella del Milan adotta un approccio diverso che, a suo avviso, non dà i risultati sperati. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulle decisioni prese dai rispettivi club. Capuano è intervenuto negli studi di 'SportItalia' per analizzare queste divergenze.

Che, di fatto, è da tempo la critica che i tifosi milanisti rivolgono alla proprietà, il fondo RedBird di Gerry Cardinale ed alla società, principalmente incarnata dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Di questo e delle differenze di vedute tra la proprietà del Milan e quella dell'Inter, anch'essa rappresentata da un fondo statunitense, Oaktree, ha parlato a 'SportItalia' il giornalista Giovanni Capuano. Milan, Capuano: "Il problema non è Tare, Allegri o Leao. Ma l'Inter che." "Ho letto il CFO, cioè l'uomo che si occupa dei conti del Milan, Cocirio, dire che ad alto livello, ed il Milan è un club ad alto livello, la sostenibilità passa per i risultati di campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capuano: “Oaktree lavora su continuità e stabilità. Al Milan si ragiona in maniera diversa e non funziona” Notizie correlate Commercio, proroga fino al 31 dicembre per le attività su aree pubbliche: "Così garantiamo stabilità e continuità"Prorogate fino al 31 dicembre "o comunque fino a sei mesi dall’eventuale adozione delle linee guida nazionali" le concessioni dei commercianti che... Capuano dopo Inter Atalanta: «Su Frattesi c’è un contatto netto ed evidente. La Marotta League? O non esiste o non funziona…»di Redazione Inter News 24Capuano analizza così gli episodi più discussi della sfida tra l’Inter di Chivu e l’Atalanta di Palladino: ecco le sue...