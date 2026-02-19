Traffico in tilt sulla Comasina tra Paderno e Senago per due incidenti ravvicinati sotto la pioggia

Due incidenti ravvicinati sotto la pioggia hanno causato il blocco del traffico sulla Comasina tra Paderno Dugnano e Senago questa mattina. Le auto si sono scontrate tra la Sp 44bis e via Reali, creando una lunga coda in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili per gestire il traffico e soccorrere i feriti, ancora da quantificare. La pioggia intensa ha reso difficile il lavoro di soccorso e ha contribuito a peggiorare la situazione. La strada rimane chiusa in attesa delle operazioni di ripristino.

