Campogalliano in partenza i lavori per la nuova barriera antirumore lungo l' Autobrennero

A partire dal 18 maggio, i lavori per la sostituzione della barriera antirumore sull’autostrada A22 nel territorio di Campogalliano prenderanno il via. La nuova barriera sarà vegetale e si estenderà lungo la carreggiata sud, all’altezza del km 311. L’intervento prevede l’installazione di un terrapieno di altezza e lunghezza specifica, sostituendo quella esistente lungo la stessa tratta.

Nuova barriera vegetale antirumore lungo l’autostrada A22. A partire dal prossimo 18 maggio inizieranno i lavori di sostituzione dell’attuale barriera che si trova all’altezza del km 311 della carreggiata sud, nel territorio comunale di Campogalliano, con un terrapieno di altezza e lunghezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lavori alle barriere antirumore: chiusa l'uscita di Caserta NordGli interventi riguarderanno chi proviene da Napoli e verranno eseguiti tra le ore 21 di martedì 31 marzo e le ore 6 del giorno successivo Novità per... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Campogalliano, in partenza i lavori per la nuova barriera antirumore lungo l'Autobrennero; La Campomagnalonga torna ai laghi Curiel per l'edizione numero dieci.