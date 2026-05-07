Durante il Met Gala, una modella ha dichiarato di aver scambiato alcune parole con il cantante di Puerto Rico, ma ha precisato che lui non ha mostrato interesse e ha ignorato il suo tentativo di flirt. La modella ha anche confermato di essere fedele alla sua attuale compagna. Non ci sono altre informazioni sui dettagli dell'incontro o sulle reazioni successive.

Nonostante sia legata al regista Cole Bennet dal 2024, Camila Morrone ha scelto di partecipare all'evento da sola, mantenendo come di consueto un basso profilo. L'attrice ha trascorso la serata insieme ad alcuni amici, recandosi all'after party e concludendo la serata con una fetta di pizza. Nelle storie Instagram pubblicate da Morrone, un amico la riprende mentre balla tra i tavolini di un locale d'asporto e, riassumendo la serata, l'attrice scrive come caption: «Pizza alle 3 del mattino», prima di lanciare lo scoop «Ho parlato con Bad Bunny, non è interessato». Tra lo scherzo e la frecciatina, Camila Morrone sembra quindi suggerire di aver invitato il cantante a fare uno spuntino di mezzanotte con loro, ma che lui abbia declinato l'offerta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Camila Morrone svela di aver parlato con Bad Bunny al Met Gala, ma che lui «non è interessato»

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