Durante il calciomercato, Kolo Muani ha superato Lewandowski nella corsa all’attaccante per la Juventus. È stata presa in considerazione anche l’ipotesi di uno scambio, con il club bianconero che valuta diverse opzioni per portare a Torino il giocatore di proprietà del PSG. La trattativa resta in fase di sviluppo, ma il nome di Kolo Muani si fa sempre più concreto.

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© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Kolo Muani risorpassa Lewandowski. C’è anche l’ipotesi scambio

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