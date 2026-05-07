Cagliari-Udinese sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Nessun obiettivo particolare per le due squadre

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Cagliari e Udinese nell'ultimo turno di campionato. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione senza obiettivi specifici e presentano le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, mentre i giocatori scenderanno in campo per questa partita che chiude il campionato di Serie A.

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