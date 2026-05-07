Cagliari-Udinese sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Nessun obiettivo particolare per le due squadre
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Cagliari e Udinese nell'ultimo turno di campionato. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione senza obiettivi specifici e presentano le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, mentre i giocatori scenderanno in campo per questa partita che chiude il campionato di Serie A.
Cagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A. I sardi hanno conquistato la salvezza dopo gli ultimi risultati positivi, per nulla scontati contro avversarie del livello di Atalanta e Cagliari. La squadra di Fabio Pisacane ha raccolto 7. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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XI CAGLIARI: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy XI UDINESE: Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. #SerieA 15:00 x.com
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