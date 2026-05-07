Cagliari-Udinese sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Nessun obiettivo particolare per le due squadre

Da infobetting.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Cagliari e Udinese nell'ultimo turno di campionato. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione senza obiettivi specifici e presentano le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, mentre i giocatori scenderanno in campo per questa partita che chiude il campionato di Serie A.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A. I sardi hanno conquistato la salvezza dopo gli ultimi risultati positivi, per nulla scontati contro avversarie del livello di Atalanta e Cagliari. La squadra di Fabio Pisacane ha raccolto 7. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

cagliari udinese sabato 09 maggio 2026 ore 15 00 formazioni ufficiali quote pronostici nessun obiettivo particolare per le due squadre
© Infobetting.com - Cagliari-Udinese (sabato 09 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nessun obiettivo particolare per le due squadre
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Cagliari-Udinese (sabato 09 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Nessun obiettivo particolare per le due squadreCagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A.

Cagliari-Udinese (sabato 09 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cagliari-Udinese, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Le probabili formazioni di Cagliari–Udinese; Cagliari-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

cagliari udinese cagliari udinese sabato 09Cagliari-Udinese, formazioni ufficiali: conferma per Dossena e Mendy in avantiEcco le scelte definitive fatte da parte di Pisacane e Runiaic per l'anticipo valido per la trentacinquesima giornata di questa Serie A ... calciocasteddu.it

cagliari udinese cagliari udinese sabato 09Diretta Cagliari Udinese | Streaming video tv: isolani con la salvezza in tasca (Serie A, oggi 9 maggio 2026)Diretta Cagliari Udinese streaming video tv: gli isolani hanno già conquistato la salvezza, quindi non ci sono interessi di classifica nella partita. ilsussidiario.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.