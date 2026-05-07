Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca Cagliari-Udinese, partita valida per la 35ª giornata di Serie A. Le due squadre non hanno obiettivi specifici da raggiungere in questa fase del campionato e si preparano a scendere in campo senza pressioni particolari. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, e le quote sono in attesa di aggiornamento. La partita si svolge in un contesto di fine stagione senza conseguenze per la classifica.

Cagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A. I sardi hanno conquistato la salvezza dopo gli ultimi risultati positivi, per nulla scontati contro avversarie del livello di Atalanta e Cagliari. La squadra di Fabio Pisacane ha raccolto 7. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Udinese (sabato 09 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Nessun obiettivo particolare per le due squadre

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