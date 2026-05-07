Cagliari-Udinese sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Nessun obiettivo particolare per le due squadre

Da infobetting.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca Cagliari-Udinese, partita valida per la 35ª giornata di Serie A. Le due squadre non hanno obiettivi specifici da raggiungere in questa fase del campionato e si preparano a scendere in campo senza pressioni particolari. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, e le quote sono in attesa di aggiornamento. La partita si svolge in un contesto di fine stagione senza conseguenze per la classifica.

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