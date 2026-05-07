Buonvino | il cast attori e personaggi della serie

La serie in onda su Rai 1 vede come protagonista Giorgio Marchesi nel ruolo di Giovanni Buonvino. La narrazione ruota attorno alle vicende di un personaggio che, fin dall'infanzia, ha appreso l'importanza della giustizia e della lotta tra bene e male. Il cast include diversi attori che interpretano i personaggi principali e secondari, contribuendo a raccontare questa storia. La serie si concentra sulle sfide e le scelte del protagonista nel corso della sua vita.

su Rai 1. Qual è il cast di Buonvino, la serie in onda su Rai 1 con protagonista Giorgio Marchesi? Fin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male. Per questo, da grande, ha deciso di entrare in polizia e per realizzare il suo sogno, ha rotto anche con la famiglia, che gli aveva inculcato quei principi di giustizia e pulizia morale, ma non certo perché diventasse uno “sbirro”. L’uomo, che ha fatto una bella carriera, arrivando al grado di vicequestore, durante un blitz per catturare un importante latitante commette però un errore grave e per punizione, viene relegato a un incarico burocratico e frustrante.🔗 Leggi su Tpi.it

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