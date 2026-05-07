Bufera Milan Furlani out | firma ufficiale per le dimissioni

Il presidente del Milan ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni dopo le pressioni dei tifosi e le polemiche che hanno coinvolto il club nelle ultime settimane. La decisione è stata comunicata in modo formale, cancellando ogni ambiguità sulla volontà di lasciare l’incarico. La situazione ha generato un’attenzione crescente sui social e sui mezzi di informazione, mentre i sostenitori si dividono tra richieste di cambiamento e sostegno alla squadra.

Ormai non c’è più posto nel ‘partito’ che vuole la testa dell’Ad rossonero Giorgio Furlani è di nuovo nel mirino dei tifosi del Milan. Un caso più unico che raro: praticamente tutti i milanisti sono contro di lui, considerato il principale responsabile – assieme, evidentemente, a Gerry Cardinale – del ridimensionamento della squadra e dell’ennesima stagione senza grosse ambizioni oltre che risultati. Gli ultimi negativi, per giunta, hanno anche messo in discussione la qualificazione alla Champions, l’obiettivo minimo, rafforzando il (gigante, ormai non c’è più posto.) partito che vuole la testa di Furlani. (Screen Sky) – Grafica di Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bufera Milan, Furlani out: firma ufficiale per le dimissioni Notizie correlate Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegatoMilano, 7 maggio 2026 – Sono tempi molto neri e poco rossi per i tifosi del Milan. Dimissioni Gravina, arrivano le dimissioni! Il comunicato ufficiale della FIGC: svelata la data per le elezionidi Paolo MoramarcoDimissioni Gravina, arrivano ufficialmente le dimissioni! A comunicarlo, con un comunicato la stessa FIGC. Contenuti di approfondimento Furlani out, in 15mila per l’addio: la posizione della CurvaIl popolo rossonero chiedere le dimissioni del suo Amministratore Delegato. X invaso da #FurlaniOut: ecco la situazione ... milanlive.it Furlani out dal Milan: tutti uniti contro l’AdLe ultimissime notizie relative all'Amministratore Delegato rossonero. Il dirigente è finito nel mirino: il punto della situazione ... milanlive.it