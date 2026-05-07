Buche e voragini sulla SP 76 tra manovre pericolose e gimkane il pericolo è dietro l' angolo | scatta l' esposto

Lungo la Provinciale 76, che collega Borgo Tavernola a Manfredonia, sono state segnalate numerose buche e voragini lungo la carreggiata. Sono stati riscontrati comportamenti pericolosi da parte di alcuni automobilisti, tra manovre rischiose e sterzate improvvise. Di fronte a queste condizioni, è stato presentato un esposto per richiedere interventi di manutenzione e tutelare la sicurezza pubblica.

Voragini lungo la Provinciale 76 che collega Borgo Tavernola a Manfredonia, scatta l’esposto per omessa manutenzione e pericolo alla pubblica incolumità. A firmare la denuncia è il consigliere comunale Giuseppe Marasco che, nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio, ha constatato “la presenza di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Buche e avvallamenti killer sulla Sp 10, un automobilista: "Rischiamo ogni giorno un incidente"La situazione lungo la Sp 10 Torremaggiore-Casalvecchio di Puglia continua a peggiorare e tra gli automobilisti cresce la preoccupazione, atteso che... "Crepe e buche sulla Statale 12, pericolo per i mezzi che transitano"Finita la stagione invernale l’Appennino fa i conti con una viabilità peggiorata dalle scorse condizioni meteo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Comune di Sassari ha i soldi ma non li spende per mettere in sicurezza le strade; Perugia/ L'assessore Zuccherini in campo, tappate le voragini della Strada dei Loggi. Ma adesso c'è Piscille; Buche e avvallamenti killer sulla Sp 10, un automobilista: Rischiamo ogni giorno un incidente - FoggiaToday; Sampietrini al collasso nelle strade del centro: Torniamo all’asfalto. Manfredonia, SP60 Borgo Tavernola, Marasco: Ecco le voraginiManfredonia, SP60 Borgo Tavernola, Marasco: Ecco le voragini COMUNICATO STAMPA SP 76 Borgo Tavernola – Manfredonia: una gimkana tra le voragini. Le ... ilsipontino.net Cisano, buche nell’asfalto sulla 639. Saltano gomme e cerchioniSulla strada si riversano i pendolari «orfani» del ponte di Brivio. Il 6 maggio danneggiati un furgone e un’auto. «Con la pioggia la situazione peggiora». ecodibergamo.it “BUCHE OVUNQUE E STRADE AL BUIO”: la rabbia dei residenti di via Sant’Alfonso de’ Liguori a Foggia - facebook.com facebook