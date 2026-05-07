Bsc Big Mat Heredia bloccato da un infortunio Preso Freddy Miguel Noguera

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Big Mat Bsc torna a giocare a Grosseto dopo le trasferte di San Marino e Macerata. La squadra, guidata dal manager Enrico Vecchi, affronterà sabato il Palfinger Reggio Emilia allo stadio Roberto Jannella. Heredia è stato fermato da un infortunio e non sarà disponibile, mentre è stato inserito nella rosa Freddy Miguel Noguera.

Il Big Mat Bsc torna a giocare a Grosseto. Dopo le due trasferte di San Marino e Macerata, i ragazzi del manager Enrico Vecchi sfideranno sabato il Palfinger Reggio Emilia, allo stadio Roberto Jannella. "La squadra sta bene – ha commentato Enrico Vecchi –, nonostante le defezioni di Sireus e Marucci. Crediamo di poter fare due buone gare, provando a imporre il nostro baseball e a risalire la classifica". I due match si giocheranno alle 15 e alle 20. Tra i convocati ci sarà anche il neoacquisto Freddy Miguel Noguera, l’utility classe ’91 che ha già indossato le maglie del Bbc Grosseto e dell’Hotsand Macerata. L’italovenezuelano prenderà il posto di Heredia, costretto quest’ultimo a lasciare il gruppo per infortunio e già rientrato in Spagna.🔗 Leggi su Lanazione.it

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