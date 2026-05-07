Bsc Big Mat Heredia bloccato da un infortunio Preso Freddy Miguel Noguera

Il Big Mat Bsc torna a giocare a Grosseto dopo le trasferte di San Marino e Macerata. La squadra, guidata dal manager Enrico Vecchi, affronterà sabato il Palfinger Reggio Emilia allo stadio Roberto Jannella. Heredia è stato fermato da un infortunio e non sarà disponibile, mentre è stato inserito nella rosa Freddy Miguel Noguera.

Il Big Mat Bsc torna a giocare a Grosseto. Dopo le due trasferte di San Marino e Macerata, i ragazzi del manager Enrico Vecchi sfideranno sabato il Palfinger Reggio Emilia, allo stadio Roberto Jannella. "La squadra sta bene – ha commentato Enrico Vecchi –, nonostante le defezioni di Sireus e Marucci. Crediamo di poter fare due buone gare, provando a imporre il nostro baseball e a risalire la classifica". I due match si giocheranno alle 15 e alle 20. Tra i convocati ci sarà anche il neoacquisto Freddy Miguel Noguera, l’utility classe ’91 che ha già indossato le maglie del Bbc Grosseto e dell’Hotsand Macerata. L’italovenezuelano prenderà il posto di Heredia, costretto quest’ultimo a lasciare il gruppo per infortunio e già rientrato in Spagna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bsc Big Mat, Heredia bloccato da un infortunio. Preso Freddy Miguel Noguera Notizie correlate Leggi anche: Bsc Big Mat in campo. Amichevoli di lusso Leggi anche: Bsc Big Mat sul mercato. Quattro nuovi arrivi Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bsc Big Mat, Heredia bloccato da un infortunio. Preso Freddy Miguel Noguera. Bsc Big Mat, Heredia bloccato da un infortunio. Preso Freddy Miguel NogueraIl Big Mat Bsc torna a giocare a Grosseto. Dopo le due trasferte di San Marino e Macerata, i ragazzi del manager Enrico Vecchi sfideranno sabato il Palfinger Reggio Emilia, allo stadio Roberto ... lanazione.it Seria A: il Big Mat Bsc Grosseto sfida il Reggio EmiliaTutto pronto per la doppia gara di sabato 9 maggio, alle 15 e alle 20, allo stadio Jannella Tra i convocati anche il neoacquisto Freddy Miguel Noguera, l'utility ex Bbc e Macerata. L'italovenezuelano ... grossetosport.com