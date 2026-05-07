Brescia | al via la seconda edizione di SkillTech 2

A Brescia prende il via la seconda edizione di SkillTech 2, un percorso formativo che combina lezioni in aula e formazione in azienda. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, l'organizzazione ha annunciato l'inizio delle attività per questa nuova fase. La prima edizione ha portato all'inserimento di 12 giovani, coinvolgendo cinque aziende locali. La collaborazione tra enti formativi e imprese continua a essere al centro del progetto.

Forte del successo della prima edizione del 2025, Manpower annuncia l’avvio dell’organizzazione della seconda edizione di IFTS SkillTech 2, il percorso formativo che integra aula e impresa e che ha già consentito l’inserimento di 12 giovani grazie alla collaborazione con 5 aziende del territorio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sarno, al via la seconda edizione di “Coltiviamo l’Inclusione”“Coltiviamo l’Inclusione” giunge alla sua seconda edizione, nuovo step del progetto “formidAbili”, dedicato all’inclusione sociale e lavorativa e... Leggi anche: Digitale, al via la seconda edizione del canale di cofinanziamento Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Nina festival 2026; Tram di Brescia, primi cantieri al via a luglio a nord della Fiera; Tram, il Tar dà ragione a Brescia Mobilità: lavori al via all’inizio di luglio; Prove Multiple: le Sfide Regionali di Brescia. Gardone Riviera (Brescia) Mostra "L' automobile è femmina " - facebook.com facebook Scuola, in cento in piazza a Brescia contro riforma e salari bassi x.com