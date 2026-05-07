Brecht – L’amico ritrovato quando il teatro risveglia le coscienze nel nome della partecipazione | INTERVISTA ESCLUSIVA a Maria Letizia Gorga

Un nuovo recital diretto da Federica Altieri mette in scena l’opera di un autore che ha anticipato temi come l’esilio e la schiavitù dell’uomo moderno. L’evento unisce musica e parola, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e stimolare una riflessione sulle questioni attuali. Maria Letizia Gorga ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha parlato dell’importanza di questa rappresentazione e del suo messaggio.

In un’epoca dominata dal frastuono digitale e dall’indifferenza,Brecht – L’amico ritrovatosi propone come un itinerario poetico necessario, un ponte gettato tra le macerie del passato e le incertezze del presente. Sul palcoscenico,la voce di Maria Letizia Gorga diventa il tramite per un’evocazione potente: l’uomo e l’autore risorgono come compagni di viaggio, profeti di un’umanità in esilio da sé stessa, ma ancora capace di riscatto. In questo recital concerto, tra la direzione di Federica Altieri, le note struggenti di Stefano De Meoe Pasquale Lainoe i versi lapidari, lo spettatore è invitato a smettere di avere il ruolo di consumatore passivo per tornare ad essere individuo pensante.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brecht – L’amico ritrovato, quando il teatro risveglia le coscienze nel nome della partecipazione | INTERVISTA ESCLUSIVA a Maria Letizia Gorga Notizie correlate Avec le temps Dalida, il sacrificio della donna per l’eternità dell’artista: l’appassionato racconto di Maria Letizia Gorga | INTERVISTA ESCLUSIVAMaria Letizia Gorga è un’attrice romana, nota per la sua versatilità e la capacità di volteggiare liberamente tra teatro, cinema, televisione e... Il folle volo – L’ultima notte di Amelia Rosselli: l’eco straziante e sublime approda a Parigi | INTERVISTA ESCLUSIVA a Maria Letizia GorgaUn'anima rifugiata tra versi, ossessioni e note dal vivo: Maria Letizia Gorga incarna la più grande poetessa del Novecento nella Ville Lumière,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: BRECHT- L'amico Ritrovato Al Teatro Di Villa Lazzaroni; Maria Letizia Gorga e il legame con Brecht al Teatro Villa Lazzaroni; Brecht | l’amico ritrovato a Villa Lazzaroni. MARIA LETIZIA GORGA in BRECHT-L’amico ritrovato 8|9 Maggio 2026_Teatro di Villa Lazzaronipoliticamentecorretto.com - MARIA LETIZIA GORGA in BRECHT-L'amico ritrovato 8|9 Maggio 2026_Teatro di Villa Lazzaroni ... politicamentecorretto.com Maria Letizia Gorga in Brecht – L’amico ritrovato al Teatro di Villa LazzaroniDebutterà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21.00 al Teatro di Villa Lazzaroni - via Appia Nuova, 522/ via Tommaso Fortifiocca, 71 - lo spettacolo ... agrpress.it MARIA LETIZIA GORGA in BRECHT-L’amico ritrovato, l’8 e il 9 maggio al Teatro di Villa Lazzaroni Sarà in scena venerdì 8 e sabato 9 maggio al Teatro di Villa Lazzaroni lo spettacolo BRECHT – L’amico ritrovato, diretto da Federica Altieri e liberamente tratto - facebook.com facebook