Il folle volo – L’ultima notte di Amelia Rosselli | l’eco straziante e sublime approda a Parigi | INTERVISTA ESCLUSIVA a Maria Letizia Gorga

L’ultima notte di Amelia Rosselli, intitolata Il folle volo, racconta l’ultimo periodo della poetessa attraverso un’interpretazione che combina parole e musica. La produzione è approdata a Parigi, attirando l’attenzione di pubblico e critica. In un’intervista esclusiva, Maria Letizia Gorga parla del progetto, della scelta di portarlo all’estero e delle emozioni che suscita questa rappresentazione. La narrazione si concentra sui dettagli della messa in scena e sul significato di un’opera che unisce arte e memoria.

Un'anima rifugiata tra versi, ossessioni e note dal vivo: Maria Letizia Gorga incarna la più grande poetessa del Novecento nella Ville Lumière, presso la Maison d'Italie Il folle voloè un atto di amore e giustizia verso quella che Pierpaolo Pasolini definì “La più grande poetessa della seconda metà del Novecento”. Scritto e diretto daUlderico Pesce, lo spettacolo si consuma in una notte, l’ultima, in cuiAmelia Rosselliripercorre la propria esistenza lacerata tra l’attivismo politico e un’interiorità frammentata. In scena, il pubblico attraversa le ossessioni diuna donna che è stata rifugiata dalla vita, sospesa tra i simboli dei suoi tormenti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il folle volo – L’ultima notte di Amelia Rosselli: l’eco straziante e sublime approda a Parigi | INTERVISTA ESCLUSIVA a Maria Letizia Gorga Notizie correlate Avec le temps Dalida, il sacrificio della donna per l’eternità dell’artista: l’appassionato racconto di Maria Letizia Gorga | INTERVISTA ESCLUSIVAMaria Letizia Gorga è un’attrice romana, nota per la sua versatilità e la capacità di volteggiare liberamente tra teatro, cinema, televisione e... Lettere inedite: il diario segreto di Amelia Rosselli dalla clinicaMara Sabia ha pubblicato un saggio intitolato Lettere dalla clinica che esplora la malattia mentale nell’opera di Amelia Rosselli. Una raccolta di contenuti Amelia Rosselli, la potenza della sua poesia a 30 anni dalla morteL'11 febbraio 1996 Amelia Rosselli spiccò il volo lanciandosi dal quinto piano della suo piccolo appartamento tutto legno e libri, in via del Corallo, vicino a Piazza Navona a Roma. Un suicidio più ... ansa.it Tra i fantasmi di Amelia l’enigma continuaAlla Rosselli, nata il 28 marzo 1930 e suicida nel ’96, ha dedicato cinque anni di studi la pianorese Alice Zanotti che ora ne ha tratto un libro Si riapre il caso Amelia Rosselli che proprio domani ... ilrestodelcarlino.it