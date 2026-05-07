A Bolzano si è svolto un corteo di dolore per salutare Anila, scomparsa in un incidente avvenuto in via Veneto. La manifestazione è partita dalla zona dell’incidente e ha attraversato le strade principali della città, con la partecipazione di familiari, amici e cittadini. La dinamica dell’incidente è ancora al centro delle indagini, mentre le persone che hanno guidato il corteo hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima.

? Cosa scoprirai Come si è verificata esattamente la dinamica dell'incidente in via Veneto?. Chi sono le persone che hanno guidato il corteo per l'addio?. Perché la scomparsa di Anila ha scosso così tanto i commercianti?. Quali dettagli hanno alimentato lo sconcerto dei presenti durante il funerale?.? In Breve Figlia Britni e marito Lorenc guidano il corteo funebre.. Commercianti di piazza Erbe piangono la donna di 46 anni.. Incidente avvenuto una settimana fa in via Veneto con un camion.. Fiori deposti sulla bara di legno chiaro da amici e colleghi.. A Bolzano, la figlia Britni e il vedovo Lorenc guidano un lungo corteo per l’ultimo saluto ad Anila Kurcani, scomparsa una settimana fa in via Veneto dopo l’impatto con un camion.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, l’ultimo saluto ad Anila: un corteo di dolore per la donna

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