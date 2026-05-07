Biennale i Pussy Riot sbarrano il passo | fumogeni contro la Russia

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la recente edizione della Biennale, il gruppo di attiviste ha tentato di bloccare l’ingresso con fumogeni, attirando l’attenzione sulla questione russa. I documenti consegnati al presidente dell’evento sono stati presentati direttamente da loro, senza passare attraverso i canali ufficiali. Le attiviste sono riuscite a superare il cordone delle forze dell’ordine, entrando nell’area riservata alla manifestazione.

? Cosa scoprirai Cosa contengono i documenti consegnati direttamente al presidente della Biennale?. Come hanno fatto le attiviste a superare il cordone delle forze dell'ordine?. Perché il collettivo ha scelto proprio i colori ucraini per la protesta?. Dove si sposteranno le militanti per la prossima fase della manifestazione?.? In Breve 20 militanti guidate da Nadya Tolokonnikova hanno usato fumogeni gialli e blu.. Documento politico consegnato a Pietrangelo Buttafuoco presso Palazzo Ca' Giustinian.. Manifestazione conclusasi senza incidenti grazie al cordone delle forze dell'ordine.. Nuovo appuntamento programmato per il pomeriggio presso il padiglione dell'Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Biennale, i Pussy Riot sbarrano il passo: fumogeni contro la Russia

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