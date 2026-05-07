Bianca Atzei si esibirà a Cupone, in Molise, in occasione della festa di San Rocco. L’artista, nota per aver collaborato con Kekko dei Modà, porterà il suo repertorio alla manifestazione. La presenza di Atzei rappresenta un momento musicale di rilievo per l’evento, che si svolge nella località molisana. La cantante sarà protagonista di un concerto che attirerà il pubblico locale e non solo, durante le celebrazioni dedicate a San Rocco.

? Cosa scoprirai Chi è l'artista che ha collaborato con Kekko dei Modà?. Come cambierà la festa di San Rocco con questo nuovo tour?. Perché l'ingresso al concerto è gratuito per tutta la comunità?. Quali impatti avrà l'evento sui commercianti di Cupone?.? In Breve Concerto gratuito il 16 agosto nella frazione di Cupone a Cerro a Volturno. Collaborazioni passate con Kekko Silvestre, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Parte del tour estivo 2026 con precedenti partecipazioni a Sanremo nel 2015 e 2017. L'evento mira a favorire l'indotto economico per commercianti e artigiani del territorio molisano. Il 16 agosto la frazione di Cupone, nel territorio di Cerro a Volturno, ospiterà il concerto gratuito di Bianca Atzei durante le celebrazioni per la festa di San Rocco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bianca Atzei a Cupone: il grande pop arriva in Molise per San Rocco

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