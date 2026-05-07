bergamo concluse manutenzioni su strade e marciapiedi

A Bergamo sono stati completati lavori di manutenzione su diverse strade e marciapiedi. Gli interventi si sono svolti nelle zone di Borgo Palazzo, Redona, via Tasso e via Tiraboschi. I lavori riguardano principalmente interventi di piccola manutenzione per riparazioni e sistemazioni delle superfici. Le operazioni sono state portate a termine nelle ultime settimane, migliorando le condizioni delle arterie interessate.

MANUTENZIONI. Piccoli lavori di manutenzione terminati a Borgo Palazzo, Redona, via Tasso e via Tiraboschi. Non solo grandi cantieri e opere strategiche: a Bergamo prosegue anche il lavoro quotidiano di manutenzione urbana, con una serie di interventi conclusi nelle ultime settimane su strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali cittadini. L’obiettivo è migliorare sicurezza, accessibilità e qualità dello spazio pubblico nei quartieri maggiormente frequentati dai residenti. I lavori rientrano nel programma di manutenzione ordinaria delle strade 2026-2027 e hanno interessato diverse zone della città. In via Tasso, nel tratto tra largo Belotti e via Contrada Tre Passi, sono state ricollocate e sostituite le lastre danneggiate del percorso pedonale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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