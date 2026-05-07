Benetton | stop ai tagli e piano per tornare in attivo nel 2027

L’azienda di abbigliamento ha annunciato che interromperà i tagli di personale e ha presentato un piano per raggiungere l’utile entro il 2027. Nel dettaglio, sono previste nuove assunzioni nella divisione Logistic 360, che si occuperà della gestione della catena di distribuzione. L’obiettivo è migliorare la situazione finanziaria e riposizionarsi sul mercato nei prossimi anni.

? Cosa scoprirai Come farà Benetton a trasformare le perdite in profitti entro il 2027?. Quali nuove assunzioni sono previste nella divisione Logistic 360?. Perché la capacità logistica attuale è utilizzata solo per un terzo?. Come cambierà la gestione del personale dopo la fine dei tagli?.? In Breve Organico stabilizzato a 550 unità dopo i tagli dell'estate 2024.. Logistic 360 conta 150 dipendenti con capacità per 100 milioni di capi.. Utilizzo attuale capacità logistica ferma al 30% con margini di crescita.. Logistic 360 vede partecipazione di Poste Italiane al 51% e Benetton al 49%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benetton: stop ai tagli e piano per tornare in attivo nel 2027 Notizie correlate Stop ai ricci dal 2027: piano di recupero e aiuti ai pescatoriGianni Fanni, presidente di Unicoop Oristano, propone l’arresto della raccolta dei ricci di mare per un periodo tra i 3 e i 4 anni a partire dal... British Council, stop ai corsi di inglese in Italia: il piano di tagli dopo oltre 80 anniDopo più di otto decenni di attività nel Paese, il British Council si prepara a ridimensionare drasticamente la propria presenza in Italia, con...