Beautiful streaming replica puntata 7 maggio 2026 | Video Mediaset

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Oggi, giovedì 7 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata della soap americana Beautiful, disponibile in replica su Mediaset. Durante l’episodio, i personaggi principali si sono concentrati sulla preparazione di un viaggio a Monte Carlo, destinato alla promozione della linea Brooke’s Bedroom. Tra foto e video, Ridge, Steffy e Brooke si sono dedicate ai preparativi per l’evento di lancio.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 7 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, Tra foto, video e grandi aspettative, Ridge, Steffy e Brooke, si preparano per la trasferta a Monte Carlo per lanciare la nuova campagna della linea Brooke’s Bedroom. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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