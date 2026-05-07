Bayern Monaco-PSG | commenti aggiornamenti gol e statistiche della semifinale di Champions League

Alle 20:30 di questa sera si gioca la semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, otto giorni dopo l'incontro disputato nella capitale francese. La partita vede le due squadre di nuovo confrontarsi, con aggiornamenti, commenti, gol e statistiche che verranno riportati durante la serata. La sfida si svolge allo stadio di riferimento e rappresenta un momento importante del torneo, con i giocatori pronti a scendere in campo per la prima volta dopo il match precedente.

2026-05-06 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Bayern Monaco e Paris Saint-Germain riprendono le ostilità stasera, otto giorni dopo l’epica semifinale di Champions League nella capitale francese. Il PSG ha vinto quella partita 5-4 con il Bayern che ha recuperato da 5-2 per darsi una forte possibilità in cambio di passare allo scontro finale con l’Arsenal a Budapest. La prestazione dei Gunners contro l’Atletico Madrid ieri sera potrebbe non aver soddisfatto i puristi, ma è improbabile che ci saranno le stesse lamentele da questa sfida che vede protagoniste due squadre che pongono grande enfasi sull’attacco.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Bayern Monaco-PSG: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche della semifinale di Champions League UCL 2025/26 QUARTER-FINAL LEG 2 FIXTURE | CHAMPIONS LEAGUE LAST 8 TEAMS | TOP SCORER Notizie correlate PSG-Bayern Monaco: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per la semifinale di Champions League2026-04-28 20:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Stasera il Paris Saint-Germain affronterà il Bayern Monaco nella semifinale di andata della... Atletico Madrid-Arsenal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche della semifinale di Champions League2026-04-29 20:30:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal dovrà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le partite di oggi: Bayern Monaco-Psg, la semifinale di ritorno che vale Budapest; Psg-Bayern Monaco, semifinale show: 5-4 e un Kvaratskhelia in grande spolvero; Mendes rischia espulsione, Kompany chiede un rigore: caos in Bayern Monaco-Psg; La lettura contro di PSG-Bayern Monaco 5-4 da parte de L'Equipe: attacchi fantastici, ma le difese dove sono?. Bayern Monaco-Psg 1-1: video, gol e highlightsGara meno spettacolare rispetto al 5-4 del Parco dei Principi ma comunque intensa all’Allianz Arena. Il Psg trova un pareggio dopo essere stato a lungo in vantaggio e raggiunge l’Arsenal in finale di ... sport.sky.it Bayern Monaco-Psg 1-1, Champions League: Luis Enrique vola in finale, sfiderà l'ArsenalDopo la spettacolare partita d'andata, finita 5-4 per i parigini, all'Allianz Arena si scoprirà il nome della seconda finalista che sfiderà l'Arsenal: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Così il Presidente dei parigini dopo l'1-1 col Bayern Monaco all'Allianz Arena #PSG #BayernPSG #ChampionsLeague #Tuttosport x.com Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha esaltato la sua squadra, alla seconda finale di Champions League consecutiva, dopo la partita contro il Bayern Monaco di stasera - facebook.com facebook