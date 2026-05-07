Domenica prossima, la squadra di baseball di serie C affronterà nuovamente la squadra di Montegranaro, dopo aver ottenuto un risultato positivo nell’ultimo incontro. Nel frattempo, la formazione di Fano ha conquistato una vittoria esterna contro Teramo, salendo in classifica. La partita contro Montegranaro rappresenta un’occasione per consolidare il buon momento della squadra.

Archiviato il largo successo contro Teramo, il Fano Baseball ’94 guarda già al prossimo impegno di campionato. Domenica 10 maggio alle ore 15 i fanesi saranno infatti impegnati in trasferta a Montegranaro, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione che li vede nelle zone alte della classifica di serie C. La squadra guidata dal manager Marco Stagioni e dal coach Paolo Vannini arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il netto 23-3 rifilato all’Asd Progetto Baseball Teramano nella quarta giornata, un risultato che conferma l’efficacia del lineup fanese e la solidità mostrata nelle ultime uscite. Dopo i due punti concessi nel primo inning, il Fano ha cambiato subito passo mettendo a segno sette punti già nella seconda ripresa, indirizzando la partita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball serie C, domenica con Montegranaro per confermare il buon momento. Fano espugna Teramo e veleggia in quota

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