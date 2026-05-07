Durante la presentazione del festival CIURMA! dedicata a Barbara, si conosceranno i progetti che esplorano temi di memoria e futuro. Gli anziani racconteranno le proprie esperienze e ricordi legati alla città, mentre verranno presentati i disegni che rappresentano la storia del Furgoncino Arnaldo. L’evento si svolgerà venerdì e offrirà uno sguardo diretto sulle narrazioni e le creazioni artistiche legate al luogo.

? Cosa scoprirai Cosa racconteranno gli anziani di Barbara durante la presentazione del venerdì?. Come sono nati i disegni che illustrano la storia del Furgoncino Arnaldo?. Chi ha collaborato con le artiste per trasformare i ricordi in libri?. Perché questo festival punta a unire le generazioni del borgo?.? In Breve Presentazione progetti venerdì 8 maggio ore 18:30 con Veronica Janise Conti ed Eleonora Ilari.. Laboratorio Una storia per te coinvolge anziani e bambini per il volume Il furgoncino Arnaldo.. Festival domenica 10 maggio organizzato da collettivo Spunk, libreria Kamillo, Proloco e Comune di Barbara.. Progetto trasforma testimonianze orali in narrazione illustrata per preservare la memoria del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbara, il festival CIURMA! svela i progetti: memoria e futuro

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