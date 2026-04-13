Pollino | nasce il festival che trasforma la memoria in futuro

A Morano Calabro si sta organizzando un festival dedicato al Pollino, con l’obiettivo di creare un percorso formativo che valorizzi il patrimonio immateriale della zona. L’evento si propone di trasformare questa tradizione in una risorsa utile per lo sviluppo della comunità locale. La manifestazione coinvolgerà diverse attività e iniziative rivolte sia alla popolazione che ai visitatori, con l’intento di conservare e promuovere le radici culturali del territorio.

A Morano Calabro si prepara un percorso formativo che punta a trasformare il patrimonio immateriale del Pollino in una risorsa strategica per la comunità. Il progetto Rarica Festival – Arti e memorie del Pollino, ideato dall’amministrazione locale sotto la guida di Donadio, mira a proteggere le radici popolari attraverso l’inclusione sociale e la promozione della legalità, utilizzando fondi derivanti dal POC 20142020 (Azione 6.8.3 dedicata al sostegno turistico e culturale). Un piano operativo tra memoria storica e competenze pratiche. L’iniziativa non si limiterà a semplici celebrazioni, ma si strutturerà come una vera e propria immersione totale in quattro ambiti formativi, accessibili gratuitamente a diverse fasce d’età, dai più giovani agli anziani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pollino: nasce il festival che trasforma la memoria in futuro Melicucco. Quando un papà vive dentro di te: la memoria che trasformaCosa significa davvero ricordare un papà che non c’è più? Per me non è soltanto un ricordo, non è una lacrima d’argento che si scioglie al sole, né... Tortona design week 2026. thinking better, il futuro del design nasce dalla memoriaDal 20 al 26 aprile 2026, il quartiere Tortona torna protagonista della Milano Design Week con un nuovo capitolo della sua evoluzione internazionale.