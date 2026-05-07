Martedì 12 maggio alle 21:00 si terrà al Teatro degli Illuminati di Città di Castello un concerto con Baba Sissoko e gli Almanegra, nell’ambito della Rassegna Musicale Nazionale delle Istituzioni Scolastiche. L’evento coinvolge artisti provenienti da diverse parti e si inserisce in un calendario dedicato alla promozione musicale nelle scuole. La serata vedrà l’esibizione di Baba Sissoko, musicista e percussionista, accompagnato dalla band Almanegra.

La Rassegna Musicale Nazionale delle Istituzioni Scolastiche, martedì 12 maggio ospiterà a Città di Castello Baba Sissoko e gli Almanegra. Il cuore dell’afrobeat, il battito del rock, l’anima del blues, la passione del soul, tra il continente nero e l’universo partenopeo, uniti da un sogno mediterraneo e da un desiderio di pace. Il concerto, realizzato in collaborazione con Città di Castello Jazz & Blues, è gratuito con prenotazione obbligatoria. a Cura della Redazione Nato a Bamako nel Mali nel 1963, Baba Sissoko incarna una delle figure più rappresentative della musica africana nel mondo: da anni risulta impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Baba Sissoko e gli Almanegra, martedì 12 maggio ore 21:00, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello

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