Durante il Concertone del Primo Maggio, sono state pronunciate parole di supporto a Delia da parte di un'artista nota. La sua dichiarazione ha ricevuto commenti positivi, definendola molto chiara e diretta. Le polemiche riguardanti l'esibizione dell'artista sono proseguite, alimentando il dibattito tra chi la sostiene e chi la critica. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione nel mondo musicale.

Le polemiche nate attorno all’esibizione di Delia al Concertone del Primo Maggio continuano a far discutere il mondo della musica. La scelta della cantante di modificare il testo di Bella ciao sostituendo la parola “ partigiano ” con “ essere umano ” ha acceso un dibattito acceso tra artisti, pubblico e social. Nelle ultime ore anche Levante è intervenuta sulla vicenda con parole molto nette, cercando però di mantenere un tono equilibrato e lontano dagli attacchi personali. Levante spiega la sua posizione sul caso di Delia e Bella ciao. Intervistata dall’agenzia Dire, Levante ha commentato senza giri di parole la scelta della collega, prendendo le distanze dalla modifica del celebre brano simbolo della Resistenza.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete sentito le parole di Levante su Delia? Discorso da applausi, il più lucido di tutti: condanna ferma

Notizie correlate

Avete sentito cosa ha detto Arisa su Laura Pausini? Le sue parole non sono passate inosservatePolemiche e paragoni: Arisa rompe il silenzio sulla performance di Laura Pausini e spiega perché non ama i confronti tra artisti.

Gilmour: “Lo scudetto un sollievo!”, avete sentito su McTominay? Parole nette!Billy Gilmour descrive la vittoria dello scudetto con il Napoli come un momento di pura liberazione emotiva.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; Addio a don Romeo, i nipoti abbracciati attorno alla bara: Ci hai insegnato l’essenzialità.

Che vergogna le parole di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, avete sentito cosa hanno detto? Querela in arrivo?Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno fatto una serie di affermazioni di dubbio gusto su Francesco Monte: ecco le loro parole indegne. donnapop.it

Antonella Fiordelisi ritrova la sorella dopo 5 anni: Ha sentito le mie parole e mi ha scritto. Spero di vederlaAntonella Fiordelisi ha riallacciato i rapporti con la sorella, che non vedeva da più di cinque anni. Dopo aver sentito le sue parole a La Volta Buona, la ragazza le ha scritto: C’è stata una ... fanpage.it

Matilda De Angelis e il suo bellissimo discorso ai David di Donatello #MatildaDeAngelis #David71 #daviddidonatello #screenweek - facebook.com facebook

Hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che il tipo di virus coinvolto nel focolaio riportato sulla nave MV Hondius è il ceppo delle Ande. Si trasmette da uomo a uomo e può uccidere fino al 50% dei pazienti. Prof. Burioni: "Il discorso si x.com