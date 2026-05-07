Avella | un pomeriggio regency con Bridgerton e la rievocazione dell’800

Nel pomeriggio si svolgerà un evento nel giardino del Palazzo Baronale di Avella, dove dame e cavalieri vestiranno abiti d’epoca. Durante l’iniziativa, ci saranno passeggiate sceniche e momenti di interazione con i partecipanti, accompagnate da una breve rappresentazione teatrale. L’evento richiama l’atmosfera dell’Ottocento e richiama l’immaginario delle storie di epoca Regency.

Dame e cavalieri in abiti d’epoca animeranno con passeggiate sceniche e interazione discreta con il pubblico il meraviglioso giardino del Palazzo Baronale di Avella, accompagnati da un breve spettacolo teatrale.Atmosfere d’altri tempiIl pomeriggio sarà allietato da una degustazione di gelati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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