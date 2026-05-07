Autostrada A12 | paura per uno scontro fra due cisterne cariche di benzina a Pisa Ferito un autista

Un incidente si è verificato oggi sull'autostrada A12, tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Due cisterne cariche di benzina si sono scontrate, causando paura tra gli automobilisti presenti sul tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando dalle 12 per gestire la situazione. Un autista è rimasto ferito nell'incidente. La circolazione sulla carreggiata interessata è stata parzialmente rallentata.

PISA – Una squadra dei vigili del Fuoco sta intervenendo dalle 12 di oggi, 7 maggio 2026, sull’Autostrada A12, tra Pisa Centro e Pisa Nord direzione Genova, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due cisterne che trasportano carburante diesel e benzina, si sono scontrate. Il personale VVF ha estratto il conducente di uno dei due mezzi affidandolo al personale sanitario. Attualmente non si registra nessun tipo di sversamento dalle due cisterne.In corso la messa in sicurezza dei mezzi e il luogo dell’intervento. Il tratto di marcia direzione Genova è chiuso per agevolare i mezzi di soccorso. Sul posto la Polizia Stradale e Tecnici S.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A12: paura per uno scontro fra due cisterne cariche di benzina a Pisa. Ferito un autista Notizie correlate Scontro sulla A12 fra autoarticolati carichi di benzina e gasolio, ferito un camionistaPisa, 7 maggio 2026 – Grave incidente stradale sull’autostrada A12, intorno a mezzogiorno. Incidente sull'autostrada A4 a Monastier, scontro tra cisterne: una si ribalta e prende fuoco, grave l'autistaPauroso incidente all’altezza del chilometro 420 dell’autostrada A4, nel comune di Monastier (Treviso), coinvolti due mezzi pesanti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paura in autostrada: fumo dal cofano e auto a fuoco, momenti di panico; Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista; Paura in autostrada, automobile prende fuoco durante la marcia. Intervento dei vigili del fuoco; Camion contro auto della scuola guida sulla A12: lunga coda e traffico in tilt. Autostrada A12: paura per uno scontro fra due cisterne cariche di benzina a Pisa. Ferito un autistaUna squadra dei vigili del Fuoco sta intervenendo dalle 12 di oggi, 7 maggio 2026, sull'Autostrada A12, tra Pisa Centro e Pisa Nord direzione Genova, per un incidente stradale ... firenzepost.it Autostrade: A12, tamponamento tra 4 auto in galleria, coda fino a 7 kmSulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si è verificata una coda fino a 7 km per un tamponamento tra 4 auto avvenuto all'interno della galleria Sant'Agostino al km 30. Un ... telenord.it Sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia modifiche della viabilità per lavori sulle barriere di sicurezza: tutte le info - facebook.com facebook Autostrada A12, maxi-tamponamento in galleria: coinvolti sette veicoli x.com