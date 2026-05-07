L’approvvigionamento energetico rappresenta una delle questioni più urgenti per l’Unione Europea, che si confronta con la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne. Negli ultimi anni, sono stati avviati vari progetti e iniziative per aumentare la produzione interna e diversificare le fonti di energia. La questione riguarda sia la sicurezza delle forniture che la sostenibilità ambientale, elementi fondamentali per il percorso di autonomia energetica dell’UE.

È l’ approvvigionamento energetico il banco di prova su cui si gioca il presente e soprattutto il futuro dell’ Unione Europea. Come ai tempi del Covid siamo di fronte a una sfida troppo grande per essere affrontata dai singoli Stati a ranghi sparsi, con la differenza che questa volta il Vecchio Continente di fronte a un’emergenza planetaria si trova a rincorrere le grandi potenze che possono contare su risorse proprie o un vantaggio competitivo garantito da migliori tecnologie e una rete di di approvvigionamento consolidata. L’Europa invece si trova oggi in una delle fasi più delicate e cruciali della sua storia moderna: la ridefinizione totale del proprio sistema di approvvigionamento energetico già messo a dura prova con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio del 2022, e ora con il conflitto nel Golfo Persico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autonomia energetica. La sfida cruciale dell’UE

Governance Globale. Geo-tassazione e fiscalità internazionale nell'era della frammentazione

Notizie correlate

Sfida energetica e futuro dell’UE. Oggi a Firenze il convegno di QNLa riflessione sul futuro del Vecchio Continente trova la sua sede ideale nella cornice solenne e maestosa del Salone dei Cinquecento di Palazzo...

Leggi anche: Medio Oriente, Confeuro: “Bene tregua e Hormuz. A Ue serve autonomia energetica”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Autonomia energetica. La sfida cruciale dell’UE; Data center: la sfida della cogenerazione; Festival dell’Energia, l’Europa tra sicurezza e transizione; La sfida del calore che può cambiare l’industria europea.

Sfida energetica e futuro dell’Unione Europea: oggi a Firenze il convegno di QNAppuntamento nel Salone dei Cinquecento, la presidente Roberta Metsola e il ministro Tommaso Foti incontreranno i rappresentanti delle istituzioni e dell’industria ... lanazione.it

Airzone, quando la crisi energetica può trasformarsi in opportunitàLa società sviluppa sistemi intelligenti per climatizzatori e pompe di calore, ottimizzando i consumi energetici ... milanofinanza.it

Mercoledì 6 maggio - h 18.30 Villa Willy, Via Re Umberto – Perosa Argentina (TO) Il Circolo PD Valli Chisone e Germanasca organizza un incontro su autonomia energetica e risorse del territorio. Intervengono Giorgio Gori (Parlamento Europeo, in collegam - facebook.com facebook

Padova, ambiente e autonomia energetica al centro del Forum "Duezerocinquezero". Il ministro Pichetto Fratin in un videomessaggio: "Rinnovabili e nucleare per affrancarsi dalla dipendenza dall'estero". x.com