Nel match di ritorno della semifinale al Villa Park, il tecnico dell'Aston Villa cerca di recuperare lo svantaggio di 1-0 subito nell'andata contro il Nottingham. La squadra di casa, dopo aver perso la prima partita, si prepara a una sfida decisiva per accedere alla finale. La gara si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre, che si sfidano in un derby molto atteso.

Nella semifinale di ritorno al Villa Park, Emery dovrà ribaltare lo 0-1 dell'andata per arrivare all'appuntamento di Istanbul il 20 maggio Comunque vada a finire il derby inglese, ci sarà una squadra della Premier anche in finale di Europa League dopo l'Arsenal che ha raggiunto l'ultimo atto in Champions League. Unai Emery, però, dovrà ribaltare il verdetto dell'andata (0-1). Scopriamo pronostico e quote di Aston Villa-Nottingham in programma giovedì 7 maggio alle ore 21. Unai Emery punta ad un'altra finale di Europa League sulla panchina dell'Aston Villa. Un trofeo a lui molto caro, tanto che lo ha vinto per ben tre volte con il Siviglia e per una volta con il Villarreal.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aston Villa-Nottingham, nel derby inglese c'è in palio la finalissima: il pronostico

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