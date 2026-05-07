Asti si prepara alle prossime elezioni comunali con due liste che riuniscono giovani e cittadini. Il Partito del Nord ha fissato l’obiettivo di arrivare al 2027 con un nuovo assetto amministrativo. Dopo le dimissioni dell’ex sindaco, si attendono sviluppi sulla gestione della città. I residenti segnalano come molte zone diventino deserte e silenziose dopo le 21, creando un’atmosfera di abbandono.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione di Asti dopo le dimissioni di Rasero?. Perché i cittadini lamentano una città spettrale dopo le ore 21:00?. Chi sono i giovani e i cittadini che guideranno le nuove liste?. Come intende il movimento sostenere l'export e le imprese locali?.? In Breve Critiche al sindaco Rasero per il passaggio alla presidenza della Banca d'Asti.. Problemi di viabilità segnalati dai residenti in corso Dante ad Asti.. Proposta di lista Noi meridionalisti ispirata alle idee di Enzo Majorana.. Obiettivo sostegno export e agricoltura per le imprese del territorio astigiano.. Il coordinatore provinciale del Partito Popolare del Nord, Franco Quaglia, ha delineato il percorso per le amministrative del 2027 dopo il recente incontro ad Asti con il senatore Roberto Castelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, il PP del Nord punta al 2027: due liste tra giovani e cittadini

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