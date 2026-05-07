Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, si svolgono a Castelnuovo Don Bosco le gare valide per i titoli nazionali di tiri. I partecipanti sono alcuni dei migliori specialisti italiani, pronti a sfidarsi in prove di precisione e progressivo. L’evento si concentra su due giornate di competizioni intense, con attenzione rivolta alle performance di ciascun atleta nelle diverse specialità.

Sarà un fine settimana ad altissimo livello quello in programma a Castelnuovo Don Bosco, pronto a ospitare i Campionati italiani Assoluti dei tiri. Sabato 9 e domenica 10 maggio i campi astigiani accoglieranno i migliori specialisti del panorama nazionale nelle prove di tiro progressivo e tiro di precisione, maschili e femminili. L’evento arriva a una settimana dalle Final Four scudetto disputate ad Aosta e riporta ancora una volta il Piemonte al centro della stagione federale, dopo gli Europei senior ospitati nello stesso impianto lo scorso dicembre. Nel tiro di precisione maschile la sfida per il titolo promette grande equilibrio e punteggi elevati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Assoluti dei tiri, weekend a Castelnuovo Don Bosco: sfide stellari tra precisione e progressivo

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