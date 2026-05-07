Ascolti TV | Mercoledì 6 Maggio 2026

Mercoledì 6 maggio 2026, la serata televisiva ha visto su Rai1 la trasmissione dedicata ai David di Donatello. La puntata ha registrato un ascolto di interessanti interesse, con un certo numero di spettatori e una percentuale di share non specificata. Sono stati annunciati i vincitori della manifestazione cinematografica, mentre i dati completi dello scorso anno sono disponibili online.

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1 i David di Donatello interessano.000 spettatori pari al % di share ( qui tutti i vincitori e qui i dati dello scorso anno). Su Canale5 Battiti Live Spring conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Canary Black incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Ma. Diamoci del Tour! In Europa raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 6 Maggio 2026 Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso canta I romantici Notizie correlate Ascolti TV Mercoledì 6 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 6 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha visto; Ascolti mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 6 Maggio, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 6 maggio in prima serata. Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live SpringGli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv 6 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Tre titani ieri in tv si sono scontrati in prima serata Cosa hanno scelto gli italiani e chi ha vinto la gara di ascolti - facebook.com facebook ‘PIAZZA SAN MARCO’ con @mengonimarco supera 20 milioni di ascolti su #Spotify È il 21° brano di @NaliOfficial a raggiungere tale traguardo #Annalisa #PiazzaSanMarco x.com