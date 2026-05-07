Arte Asi Cultura presenta Stupenda Follia in mostra a Roma

Un nuovo allestimento apre a Roma, organizzato da Asi Cultura, intitolato “Stupenda Follia”. La mostra si compone di nove stanze tematiche, ciascuna dedicata a diversi aspetti dell’arte e delle emozioni. I visitatori possono attraversare lo spazio in modo immersivo, vivendo un percorso che invita alla riflessione e alla scoperta di sé stessi. L’esposizione si propone come un’esperienza che combina elementi artistici e sensoriali.

Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano Un percorso immersivo tra nove stanze tematiche che unisce arte, emozione e introspezione, trasformando la visita in un’esperienza di crescita e consapevolezza. È un racconto visivo che attraversa fragilità e trasformazione quello proposto da “Stupenda Follia – Arte Terapia di Vita”, la mostra di Selina Spolverini in programma a Roma dall’8 al 10 maggio alla Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di ASI Cultura, si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’ente a supporto di progetti con ricadute sociali, valorizzando il ruolo della cultura come strumento di consapevolezza e crescita.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Arte, Asi Cultura presenta “Stupenda Follia” in mostra a Roma Notizie correlate Nasce l'ASI Cultura Irpinia Film Academy, ieri a Roma la presentazione ufficialeNella prestigiosa cornice di Spazio Veneziano, a Roma, si è svolta ieri la presentazione ufficiale della ASI Cultura Irpinia Film Academy, nuovo... Laboratorio d’arte presenta mostra collettiva di pitturaPresso Zarchitettura, Laboratorio d’arte apre i propri spazi , Sabato 18 aprile 2026 dalle ore 11:00 alle ore 19:00 in via Santo Stefano in Pane 1/C... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Arte, Asi Cultura presenta Stupenda Follia in mostra a Roma; ASI 60 A BARDOLINO E VITTORIALE | ASI - Inseguiamo Emozioni Certifichiamo Passioni; Asi e Dimore Storiche Italiane insieme per valorizzare il patrimonio culturale; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a Roma. *Dove l’arte incontra la cura, ASI Cultura presenta Stupenda Follia in mostra a Roma*È un racconto visivo che attraversa fragilità e trasformazione quello proposto da Stupenda Follia – Arte Terapia di Vita, la mostra di Selina Spolverini in programma a Roma dall’8 al 10 maggio alla ... meridiananotizie.it Roma, Asi Cultura presenta Stupenda FolliaRoma, 6 Maggio - È un racconto visivo che attraversa fragilità e trasformazione quello proposto da Stupenda Follia – Arte Terapia di Vita, la mostra di ... sciscianonotizie.it Arte, Asi Cultura presenta "Stupenda Follia" in mostra a Roma È un racconto visivo che attraversa fragilità e trasformazione quello proposto da "Stupenda Follia – Arte Terapia di Vita", la mostra di Selina Spolverini in programma a Roma dall'8 al 10 maggio all - facebook.com facebook