Arsenal e PSG si sono affrontate ufficialmente in sette occasioni, con un bilancio di due vittorie per ciascuna squadra e tre pareggi. La rivalità tra le due formazioni ha visto alcune sfide memorabili, che hanno contribuito a scrivere la storia recente del calcio europeo. In questi incontri, entrambe le squadre hanno dimostrato capacità offensive e difensive, lasciando spesso il segno nel panorama internazionale.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Thostvedt: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta. Sul rinnovo.» Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arsenal PSG: tutti i precedenti della sfida! Il bilancio e i match che hanno segnato la rivalità

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