Dalla telefonata che allunga la vita all' uomo che non deve chiedere mai | viaggio nelle pubblicità anni 80 che hanno segnato la cultura pop

Le pubblicità degli anni 80, spesso con messaggi memorabili e personaggi iconici, sono state influenti nella cultura pop. La telefonata che allunga la vita e l’uomo che non deve chiedere mai sono esempi di slogan diventati parte del linguaggio quotidiano. Questi spot pubblicitari, trasmessi durante le trasmissioni televisive, catturavano l’attenzione del pubblico e rimanevano impressi nella memoria. La loro presenza ha contribuito a plasmare le abitudini e i ricordi di quel decennio.

C’è stato un tempo in cui la televisione non era solo intrattenimento, ma un rito collettivo. E tra un film e un varietà, le iconiche e indimenticabili pubblicità anni 80 diventavano parte integrante della serata. In quell’arco di tempo sospeso tra la pubblicità carosello anni 70-80 e l’esplosione delle pubblicità degli anni 80-90, lo spot smette di essere semplice interruzione e si trasforma in racconto, tormentone, memoria condivisa. Dai jingle delle pubblicità alimentari ai claim delle auto, fino ai volti celebri degli attori delle pubblicità anni 80, ogni settore contribuisce a costruire un immaginario potente. 🔗 Leggi su Amica.it

Massimo Lopez e la telefonata che allunga la vita: cosa ci fa di nuovo lo spot della SIP anni ’90 in TV?Massimo Lopez torna in TV con uno spot degli anni ’90 che richiama un vecchio jingle telefonico.

I suoni che hanno segnato l’anno: i dischi che hanno rivoluzionato la musica globale nel 2016Il 2016 si è chiuso lasciando dietro di sé un’onda lunga di musica che ancora risuona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Massimo Lopez e lo spot SIP, il mistero del ritorno in TV che ha fatto impazzire il web: cosa c'entra Sanremo; TIM riporta in TV Una telefonata allunga la vita: torna lo spot SIP con Massimo Lopez; Una telefonata lunga trent’anni: Massimo Lopez, la SIP e il mistero che profuma di Olimpiadi; Massimo Lopez e la telefonata che allunga la vita: cosa ci fa di nuovo lo spot della SIP anni '90 in TV?.

Quando una Telefonata ti allungata la vita - facebook.com facebook

TIM riporta in TV “Una telefonata allunga la vita”: torna lo spot SIP con Massimo Lopez x.com