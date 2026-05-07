Arriva la Cervia Advantage Card | un progetto strategico pensato per valorizzare il commercio locale

Oggi alle 14.30 presso la sede Ascom Cervia viene presentata ufficialmente la Cervia Advantage Card, un progetto che mira a sostenere il commercio locale e promuovere il turismo nella zona. L'iniziativa prevede la creazione di un circuito tra operatori turistici, attività commerciali e visitatori, con l'obiettivo di valorizzare il territorio. La presentazione si svolge nel rispetto delle modalità stabilite dalle autorità.

Viene presentata ufficialmente oggi alle ore 14.30, presso la sede Ascom Cervia, la Cervia Advantage Card, il nuovo progetto pensato per valorizzare il territorio e sostenere il turismo, creando un circuito virtuoso tra operatori turistici, attività commerciali e visitatori.La Cervia Advantage.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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