In Italia si registrano anomalie nelle quantità di pioggia caduta nelle ultime settimane, con dati che evidenziano variazioni significative rispetto alla norma. In particolare, la regione Puglia mostra valori di accumulo pluviometrico diversi dalla media storica, secondo le elaborazioni su un dataset di oltre un milione di rilevazioni. I dati sono stati raccolti e analizzati per monitorare le variazioni atmosferiche sul territorio nazionale.

Dando un'occhiata all'anomalia degli accumuli di #pioggia (elaborata su oltre 1.200 stazioni di rilevamento), emerge un quadro che definirei a due velocità. Abbiamo un'anomalia media nazionale che segna -36.21%, ma il dato davvero interessante è come questa mancanza d'acqua si distribuisca sul territorio. La mappa ci mostra una netta spaccatura. Il #Nord e gran parte del #Centro sono in evidente #deficit idrico, con valori che scendono spesso tra il -20% e l'80% sotto la media climatologica. Il versante adriatico e il Sud – in particolare tra #Abruzzo, #Molise e #Puglia – mostrano invece un surplus pluviometrico notevole, con picchi che #superano localmente il +300% rispetto alla norma del periodo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anomalie pluviometriche in Italia: spunta il dato della Puglia

GROSSO TORNADO nel TARANTINO oggi pomeriggio!! #tornado #meteo #taranto #stormchasing #puglia

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