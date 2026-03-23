L’affluenza al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che introduce tra le principali novità la separazione delle carriere dei magistrati, si è attestata oltre il 58% a livello nazionale, confermando una partecipazione elevata rispetto alle attese. Il braccio di ferro tra Sì e No sulla riforma della giustizia ha catalizzato l'interesse degli elettori ben oltre ciò che è avvenuto nelle ultime elezioni regionali. Lo scrutinio Con il 60% delle schede scrutinate in Puglia (2.418 su 4.032) il No è avanti con il 57,18% e il Sì viaggia attorno al 42,82%. La partecipazione In Puglia la partecipazione si è attestata, alle 15 di oggi, al 52,01%, risultando leggermente inferiore alla media nazionale ma comunque significativa nel quadro complessivo della consultazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum, boom dell'affluenza: dato regionale oltre il 52%, in Italia ha votato quasi il 60%. In Puglia il No oltre il 57%

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