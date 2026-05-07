A maggio 2026 il palinsesto televisivo dedicato agli anime in Italia si presenta particolarmente ricco, con un’offerta che spazia tra grandi classici riproposti e nuovi episodi di serie molto attese. Le piattaforme streaming rafforzano la loro presenza nel settore, offrendo ulteriori contenuti e aumentando la varietà di opzioni per gli appassionati. La programmazione televisiva si amplia, rispecchiando la crescita del pubblico interessato all’animazione giapponese nel paese.

Maggio 2026 debutta con un palinsesto ricchissimo per gli appassionati di anime in Italia. Tra grandi classici tornati in programmazione, nuovi episodi molto attesi e piattaforme streaming sempre più aggressive, il palinsesto televisivo dedicato all’animazione giapponese continua a espandersi. Mediaset Italia 2, Man-Ga e Ka-Boom rilanciano con maratone e repliche cult, mentre Crunchyroll e Netflix puntano forte sulle novità primaverili. Da Dragon Ball Super a One Piece, passando per Jujutsu Kaisen e Beyblade X, il mese promette un’offerta davvero ampia per ogni tipo di pubblico. Tra i canali italiani più attivi c’è ancora una volta Italia 2, che continua a puntare sugli anime storici e sugli shonen più popolari.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anime: il palinsesto televisivo di maggio 2026

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