Andrea Meucci e Francesco Attesti in concerto a Sansepolcro

Il 15 maggio 2026, a Sansepolcro, si terrà un concerto con la partecipazione di Andrea Meucci e Francesco Attesti. L'evento si svolgerà in una location della città e coinvolgerà i due artisti, noti per le loro performance musicali. L'organizzazione ha annunciato la data e il luogo dell'appuntamento senza specificare ulteriori dettagli sui biglietti o sul programma.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . Il prossimo 15 maggio alle ore 21, l'Auditorium Santa Chiara ospiterà un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di musica classica: il concerto del duo formato dal flautista Andrea Meucci e dal pianista Francesco Attesti. Il programma propone un raffinato itinerario attraverso alcune delle pagine più brillanti e rappresentative del repertorio cameristico, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti. Tre autori che, pur appartenendo a contesti stilistici differenti, condividono una straordinaria capacità melodica e una scrittura che esalta il dialogo tra gli strumenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea Meucci e Francesco Attesti in concerto a Sansepolcro Notizie correlate San Francesco, a Sansepolcro conferenza di Franco CardiniArezzo, 25 aprile 2026 – Un altro appuntamento di particolare rilevanza nel calendario delle celebrazioni per gli 80 anni dalla morte di San... Oltre trecento biglietti staccati, la musica di Sansepolcro registra il sold out al concerto per la pace a RomaArezzo, 17 marzo 2026 – Oltre trecento biglietti staccati, la musica di Sansepolcro registra il sold out al concerto per la pace a Roma. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Andrea Meucci e Francesco Attesti in concerto a Sansepolcro; Si è svolta a Lucignano, Arìa di Musica – Arezzo Rock Italian Academy; Serie D, il FolGav battuto dal Tau va ai playout; Sansepolcro: scansionata la Resurrezione di Piero della Francesca. DUO in concerto Un appuntamento imperdibile con la grande musica da camera: Andrea Meucci (flauto) e Francesco Attesti (pianoforte) interpretano capolavori di Mozart, Rossini e Donizetti. Auditorium Santa Chiara, Sansepolcro 15 maggio Ore 2 - facebook.com facebook