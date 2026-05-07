Una donna ricoverata in un reparto ospedaliero è uscita senza essere fermata, nonostante fosse sotto osservazione dopo un intervento. Dopo aver lasciato il reparto, è stata intercettata mentre si trovava in un negozio di tabacchi. La paziente si trovava in possesso di drenaggi ancora collegati, ma non ha attivato allarmi che avrebbero segnalato la sua fuga. La vicenda sta destando attenzione tra i responsabili sanitari.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a lasciare il reparto senza allarmi?. Dove è stata intercettata la paziente durante la fuga?. Chi ha coordinato le ricerche tra polizia e soccorsi sanitari?. Perché la sicurezza dell'ospedale di Torrette è stata messa in discussione?.? In Breve Intervento congiunto tra polizia e Croce Gialla in via Tenna.. Ricongiungimento della quarantenne presso il presidio di Torrette.. Necessità di acquistare sigarette ha causato l'allontanamento dal reparto.. Criticità nel monitoraggio dei pazienti post-operatori durante le ore mattutine.. Questa mattina ad Ancona, una donna di 40 anni ricoverata presso il presidio di Torrette è fuggita dall’ospedale per raggiungere un tabaccaio in via Tenna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, fuga post-operatoria: ricoverata con i drenaggi va al tabaccaio

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